„Danke Brisi für die schönen Stunden!!!“, „Für unser Waffengenie!“, „Du bist einfach der Bastelkönig. Vielen Dank!!“: Solche und viele ähnliche Sprüche liest man auf den Autogrammkarten deutscher Biathleten, die die Hinterwand von Sandro Brislingers Werkbank in der Bundeswehrkaserne in Oberhof zieren. Der 48-jährige Oberstabsfeldwebel ist seit 1995 Waffenmeister der deutschen Skijäger. Die Aufgabe des gelernten Büchsenmachers: Den deutschen Biathleten die besten Gewehre bauen. Wir sprachen mit ihm über seine Arbeit, seine Kundschaft und ihre Eigenheiten und was passiert, wenn während der WM Sportler anderer Nationen plötzlich seine Hilfe brauchen.