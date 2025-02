Doch dann ließ Preuß vor den 6.200 Zuschauern in der Roland Arena beim Showdown gleich zwei Scheiben stehen. "Ich habe dann schon Stadionsprecher wahrgenommen, das ist kein gutes Zeichen. Ich konnte dann den Schalter nicht umlegen und bin ein bisschen vom Plan abgekommen", sagte Preuß, die nach ihrem großen Coup in die Rolle der Friseurin geschlüpft war und den Trainern Kristian Mehringer und Sverre Olsbu Röiseland in der Teamunterkunft unvorteilhafte Frisuren verpasst hatte. Leicht verunstaltet musste das Duo so auch zum Einzel erscheinen, nahm die verlorene Wette aber mit Humor.