Franziska Preuß greift im Single Mixed bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide nach ihrer vierten Medaille. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, bildet die Gesamtweltcupführende gemeinsam mit Schnellschütze Justus Strelow das deutsche Duo am Donnerstag (16.05 Uhr/ARD und Eurosport). Während der 28-Jährige seit Jahren für Deutschland im kleinsten Teamwettbewerb gesetzt ist, war Preuß zuletzt im März 2022 in Otepää im Single Mixed gelaufen.