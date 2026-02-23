Die Trainer haben ihn lange auf die Folter gespannt, bei einem gemeinsamen Ausflug zum Schneekopf hat Clemens Böhme die gute Nachricht erhalten: Der 19-jährige Biathlet aus dem kleinen Dorf Waldidylle im Osterzgebirge, der seit knapp einem Jahr am Oberhofer Stützpunkt lebt und trainiert, darf mit zur Nachwuchs-Weltmeisterschaft am Arber. Wie der Moment war und was ihm Trainingspartner Karl Julian Schütze (WSV Oberhof 05), für den es nach 2025 die zweite JWM sein wird, für die Premiere geraten hat, fragten wir beide nach der Trainingseinheit in der Ski-Arena am Samstag (21. Februar).