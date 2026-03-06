Sydney Wüstling hat am Freitag (6. März) bei der Biathlon-Nachwuchs-WM im Bayerischen Wald das nächste Ausrufezeichen knapp verpasst. Die erst 17 Jahre alte Athletin vom WSV Oberhof 05 hat beim 9-km-Massenstart-Rennen der Juniorinnen mit 1:02 Minuten Rückstand auf die Spitze Rang acht belegt. Am Mittwoch (4. März) hatte die gebürtige Sächsin aus dem Dorf Sosa im Erzgebirge Bronze im Sprint gewonnen, die insgesamt zweite Medaille für das deutsche Team bei der Heim-Weltmeisterschaft am Arber.