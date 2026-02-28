Eigentlich hätte Sydney Wüstling bei Nachwuchs-Weltmeisterschaften noch zwei Jahre in der Altersklasse Jugend starten dürfen. Doch die Biathletin vom WSV Oberhof 05, die aus dem sächsischen Dorf Sosa im Erzgebirge stammt, soll und will bei den Großen angreifen. Die 17-Jährige wird ab diesem Wochenende bei den Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften am Arber in der Altersklasse Juniorinnen starten. Die erste Wettkampfmöglichkeit besteht an diesem Sonntag, 1. März. Um 14.10 Uhr fällt im Hohenzollern Skistadion in Bayerisch Eisenstein der Startschuss für das 12,5-km-Einzelrennen der Juniorinnen.