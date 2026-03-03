An den ersten drei Tagen gingen sie leer aus, nun ist die erste Medaille da: Biathlet Hannes Lipfert vom SV Eintracht Frankenhain hat bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften am Arber Bronze gewonnen. Im 7,5-km-Sprint der Jugend behauptete sich der 17-Jährige im Zielsprint gegen den Franzosen Nans Madelenat (19), der nach dem zweiten Schießen, bei dem er sich zwei Fehler erlaubte, noch auf Rang drei lag.