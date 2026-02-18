Trainer der Skijagd-Sportart Biathlon haben bekanntlich diverse Fähigkeiten. Ihre Athleten auf die Folter zu spannen, gehört in manchen Momenten auch dazu. An Stein 16 am Rennsteig, einer Hauptkreuzung nicht weit vom Grenzadler, macht die Skitour mit Marko Danz und seinen Oberhofer Biathleten vergangene Woche Halt und Danz gratuliert Clemens Böhme vor versammelter Truppe. Der 19-jährige Sachse, der seit Frühjahr 2025 am Thüringer Stützpunkt lebt und trainiert, darf ab 28. Februar am Arber an den Start gehen, wenn die Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften im Biathlon nach 18 Jahren Abstinenz wieder in Deutschland ausgetragen werden.