Am 28. Februar beginnen die Heim-Weltmeisterschaften im Biathlon im Bayerischen Wald. Den Feinschliff für die erste Nachwuchs-WM auf deutschen Boden seit 18 Jahren holt sich das deutsche Skijäger-Team in Oberhof. Seit diesem Donnerstag (19. Februar) trainieren alle 16 Nominierten der beiden Altersklassen am Grenzadler. Das Trainingslager soll am kommenden Mittwoch, 25. Februar, enden, wenn Sportler und Betreuer gemeinsam zum Arber aufbrechen werden.