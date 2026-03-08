Biathlon-WM am Arber: Am letzten Tag die erste Goldmedaille

Lehnung eröffnete das Rennen bei frühlingshaften 13 Grad mit einem Nachlader und rund zehn Sekunden Rückstand auf Frankreich. Im zweiten Schießen patzten dann die Französinnen. Lehnung dagegen glänzte mit einer Schnellfeuereinlage und fünf Treffern ins Schwarze. Sie blieb fehlerfrei und fuhr von Platz sechs wieder auf zwei vor. Gaupp benötigte wie später Dietersberger und Wüstling drei Nachlader, brachte Deutschland aber in Führung und übergab mit einem fast 20 Sekunden großen Polster auf Leni Dietersberger.