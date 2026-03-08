Biathlon-WM am Arber: Am letzten Tag die erste Goldmedaille

Acht Tage haben Deutschlands Nachwuchs-Biathleten darauf gewartet: Am Abschlusstag der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften im Bayerischen Wald hat das deutsche Team seine erste Goldmedaille gewonnen. Die Juniorinnen-Staffel um die Oberhoferin Sydney Wüstling hat sich am Sonntagnachmittag (8. März) gegen Frankreich und die Ukraine behauptet. 3,7 Sekunden trennte das deutsche Team im Ziel von Verfolger Frankreich. Schlussläuferin Wüstling brachte den Sieg nach 1:13:36 Stunden über die Ziellinie.