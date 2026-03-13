Ohne die Medaillen von Sydney Wüstling, Lena Siegmund und Luca Anding wäre Thüringen vor einem Jahr bei den Weltmeisterschaften des Biathlon-Nachwuchses leer ausgegangen. Alle drei starteten in der Altersklasse (AK) für die jüngeren Skijäger, der AK Jugend. Alle drei gewannen eine Medaille, Lena Siegmund vom Großbreitenbacher SV sogar zwei. Insgesamt trugen die deutschen Starter der AK Jugend fünf der acht Medaillen zur Gesamtbilanz von Team D bei.