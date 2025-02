Biathlon-Weltmeisterschaft: WM-Premiere für Riethmüller

Thüringer Quartett: Danilo Riethmüller, Justus Strelow, Trainer Jens Filbrich und Philipp Horn (von links) beim Training am Freitag. Foto: Kevin Voigt

Horn und Riethmüller leben beide in Oberhof und trainieren am Stützpunkt seit Jahren zusammen mit Strelow. Zuschauen muss Johannes Kühn, der somit frühestens im Einzel am Mittwoch bei der WM eingreifen kann. „Es wird Zeit, dass es losgeht“, sagte Philipp Horn am Freitag mit großer Vorfreude im winterlichen Lenzerheide. Riethmüller blickte ebenso optimistisch voraus: „Wir können es, wir müssen es nur zeigen.“