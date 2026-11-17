Das deutsche Weltcup-Team der Biathletinnen und Biathleten steht fest. Nach den Qualifikationsrennen in Obertilliach, Österreich, hat sich die Sportführung des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) für den Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti festgelegt. Neben Vanessa Voigt vom SV Rotterode wurden Marlene Fichtner (SC Traunstein), Janina Hettich-Walz (SC Schönwald), Julia Kink (WSV Aschau), Johanna Puff (SC Bayrischzell) und Julia Tannheimer (DAV Ulm) nominiert. Voigt hatte sich weitgehend in Eigenregie auf die neue Saison vorbereitet.