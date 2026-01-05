Die Olympischen Winterspiele in der Heimat haben Priorität: Die beiden italienischen Top-Biathletinnen Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi verzichten mit Blick auf den Saisonhöhepunkt in einem Monat auf einen Weltcup-Start in Oberhof. Nach starken Ergebnisse im ersten Saisondrittel legen beide aktuell einen Trainingsblock in der Höhe ein. Wierer trainiert am Lavazè-Pass, während Vittozzi gleichzeitig in Ridnaun an ihrer Form bastelt.