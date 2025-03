Oslo - Franziska Preuß ist dem größten Erfolg ihrer Laufbahn ein Stück nähergekommen. Die beste deutsche Biathletin startete in die letzte Weltcup-Station mit einem Sprintsieg. Um die Winzigkeit von 0,2 Sekunden verwies die 31-Jährige in Oslo nach 7,5 Kilometern ihre ärgste Rivalin Lou Jeanmonnot aus Frankreich auf Rang zwei, sodass die Große Kristallkugel wohl erst am Sonntag beim Saisonfinale vergeben wird.