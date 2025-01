Biathlon-Weltcup Wenn der Boden bebt: Grotians Rückkehr nach Oberhof

Umgesetzt hat sie ihre Strategie in der Vorsaison. Den kurzen Rückschritt in die B-Liga nahm sie als Herausforderung an. Er bringt sie sogar weiter in ihrer Entwicklung, was sie anfangs gar nicht erwartet hatte. Der Lohn: Bei der WM in Nove Mesto wird Grotian in ihrem ersten WM-Rennen überhaupt Vierte im Einzel, schießt erstmals viermal fehlerfrei. Die Krönung folgt mit Staffelbronze.