Auch die neun Videoleinwände in der Arena und an der Strecke stehen größtenteils, die Videoleinwand im Hüttendorf folgt noch. Die mobilen Tribünen, auf denen tausende Fans Platz finden, um die Sportler anzufeuern, sind zu Wochenbeginn abgenommen worden. In dieser Woche wird die Biathlonhütte der DKB, ein Sponsor des Sports, weiter Form annehmen. Außerdem startet der Aufbau des VIP-Zelts des Ausrichters, in dem exakt 767 Gäste Platz finden. Daneben wird der TV-Compound verkabelt. In den Containern arbeiten nationale und internationale Fernsehstationen, wie zum Beispiel das ZDF aus Deutschland oder NRK aus Norwegen. Von hier werden die TV-Bilder des Biathlon-Weltcups in die Welt gesendet.