Beim Biathlon-Saisonfinale in Olso hat Vanessa Voigt eine besondere Motivation. Die Olympia-Dritte mit der Mixed-Staffel peilt noch den Sprung unter die Top-15 im Gesamtweltcup an. „Es stehen noch drei Einzel-Rennen an. Wenn alles zusammenpasst, ist das definitiv möglich“, sagte die 28-Jährige vorab: „Läuferisch fühle ich mich aktuell sehr gut, meine Form passt. Jetzt kommt es vor allem darauf an, am Schießstand wieder konsequent zu arbeiten und dort sauber durchzukommen.“ Aktuell rangiert die Thüringerin auf Position 16 in der Gesamtwertung.