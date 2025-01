Biathlon-Weltcup: Überraschung in der Startliste

Das dürfte selbst für eingefleischte Biathlon-Fans eine Überraschung sein: Sie bekommen beim Sprint in Oberhof (Donnerstag, 14.20 Uhr/ZDF und Eurosport) Anastasiya Kuzmina zu sehen. Die Slowakin mit russischer Herkunft hat in ihrer glanzvollen Karriere dreimal olympisches Gold gewonnen. Zuletzt war die 40-Jährige im IBU-Cup, also in der zweiten Biathlon-Liga, unterwegs. Ihre starken Leistungen führten nun dazu, dass sie der slowakische Verband als Ersatzläuferin für Paulina Fialkova nominierte, die sich gezielt auf die WM im Februar in Lenzerheide/Schweiz vorbereitet und den Oberhofer Weltcup auslässt.