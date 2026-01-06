Schalke-Sieger Justus Strelow hat größten Respekt vor dem Birxsteig. „Der Birx ist mit das Schwerste im Weltcup, da muss man clever laufen“, sagt der Lokalmatador vor dem am Donnerstag beginnenden Heimweltcup in Oberhof. Der Birxsteig ist ein markanter, steiler Streckenabschnitt gleich zu Beginn der Laufrunden im Biathlon-Stadion am Grenzadler. Vergleichbar ist er mit einem ähnlich langen Anstieg in Östersund oder der „Wand von Kontiolahti“.
Biathlon-Weltcup Strelow erwartet „viel Schmerz“ in Oberhof
Thomas Sprafke 07.01.2026 - 07:00 Uhr