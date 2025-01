Biathlon-Weltcup: Serie von Preuß vorbei: Platz 28 in Oberhof

Tannheimer und Grotian in den Top Ten

Beste Deutsche bei Dauerregen und teilweise starkem Wind am Rennsteig wurde die erst 19 Jahre alte Julia Tannheimer. Die Ulmerin schaffte es nach einem Schießfehler auf den neunten Platz. Direkt dahinter landete über 7,5 Kilometer Selina Grotian auf Rang zehn. Die 20-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen, die vor Weihnachten den Massenstart in Frankreich gewonnen hatte, patzte ebenfalls einmal am Schießstand. Beide hatten knapp eine Minute Rückstand auf Botet.