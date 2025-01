Immerhin: Weil ihr Vorsprung so groß ist, behält Preuß das Gelbe Trikot der Führenden im Gesamtweltcup und startet auch am Samstag in der Verfolgung in dem begehrten Jersey. Auf Siegerin Botet hatte Preuß nach drei Strafrunden 2:00,2 Minuten Rückstand. Beste Deutsche am Rennsteig wurde die erst 19 Jahre alte Julia Tannheimer mit einem Schießfehler als Neunte. Direkt dahinter landete Selina Grotian auf Rang zehn.