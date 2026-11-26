Es dürfte die Attraktion werden neben den sechs Wettkämpfen und der Eröffnungsfeier mit einem Prominentenrennen beim Biathlon-Weltcup Anfang März in Oberhof: Das Riesenrad im Hüttendorf oberhalb der Lotto-Arena. Wie Organisationschef Bernd Wernicke auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, gebe es bereits von Sponsoren erste terminliche Reservierungen für eine Fahrt mit der 40 Meter hohen Attraktion.