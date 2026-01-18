Biathlon-Weltcup: Preuß Siebte in Ruhpolding - Olympia-Ticket für Grotian

Die Norm erfüllt haben bislang neben Preuß und Grotian auch Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt und die in Ruhpolding pausierende Anna Weidel. Tannheimer war in der Verfolgung schon nach vier Strafrunden im ersten Schießen chancenlos. Nach insgesamt fünf Patzern belegte die 20-Jährige den 23. Platz. Voigt (2) als 26. und Hettich-Walz (6) als 48. hatten mit dem Ausgang des Rennens an der Spitze ebenso wenig zu tun wie Sophia Schneider (5) als 44.