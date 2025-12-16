 
Die Gesamtweltcupsiegerin ist nach ihrer längeren Krankheitspause ab Donnerstag in Le Grand Bornand wieder dabei. Bei den Männern gibt es keine Veränderungen.

Biathlon-Weltcup: Preuß kehrt zurück, Grotian plant für Oberhof
Ist wieder gesund: Franziska Preuß. Foto: Martin Schutt/dpa

Weltmeisterin Franziska Preuß kehrt nach längerer Krankheitspause in Le Grand Bornand wieder in den Biathlon-Weltcup zurück. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Dagegen fällt Selina Grotian wegen einer Erkrankung weiterhin aus. Sie soll Anfang 2026 in Oberhof zurückkehren. „Für Selina hat es leider noch nicht gereicht, um wieder vollständig fit zu werden. Der Fokus liegt nun darauf, sie bis Oberhof wieder auf absolutes Topniveau zu bringen, sodass sie im neuen Jahr stark in die Weltcups einsteigen kann, gerade mit Blick auf die bevorstehende Olympiaqualifikation“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling.

Gesamtweltcupsiegerin Preuß hatte zum Auftakt in Östersund wegen Influenza und Corona auf Sprint und Verfolgung verzichten müssen. Den Weltcup in Hochfilzen in der vergangenen Woche verpasste die DSV-Topathletin komplett.

Im französischen Le Grand Bornand finden von Donnerstag bis Sonntag Sprint, Verfolgung und Massenstart statt. Preuß ersetzt Marlene Fichtner im DSV-Aufgebot, in dem zudem Vanessa Voigt (Oberhof), Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Anna Weidel und Julia Kink stehen. Weidel hatte in Hochfilzen mit zwei Top-ten-Platzierungen ihr Olympia-Ticket gesichert. Auch Voigt erfüllte mit einem starken siebten Platz im Sprint die Norm.

Bei den Männern sind beim letzten Weltcup des Jahres Philipp Horn, Justus Strelow, David Zobel, Danilo Riethmüller, Simon Kaiser (alle Oberhof) und Philipp Nawrath dabei. Horn hatte in Hochfilzen mit Platz drei im Sprint für das erste Podium seiner Karriere gesorgt. Zudem überzeugte der 31-Jährige mit Rang vier im Verfolger.

Für die Frauen beginnt der Weltcup am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Sprint über 7,5 Kilometer. Die Männer starten am Freitag (14.15 Uhr) ebenfalls mit dem Sprint über 10 km.