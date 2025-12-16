Biathlon-Weltcup: Preuß kehrt zurück, Grotian plant für Oberhof

Weltmeisterin Franziska Preuß kehrt nach längerer Krankheitspause in Le Grand Bornand wieder in den Biathlon-Weltcup zurück. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Dagegen fällt Selina Grotian wegen einer Erkrankung weiterhin aus. Sie soll Anfang 2026 in Oberhof zurückkehren. „Für Selina hat es leider noch nicht gereicht, um wieder vollständig fit zu werden. Der Fokus liegt nun darauf, sie bis Oberhof wieder auf absolutes Topniveau zu bringen, sodass sie im neuen Jahr stark in die Weltcups einsteigen kann, gerade mit Blick auf die bevorstehende Olympiaqualifikation“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling.