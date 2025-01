Biathlon-Weltcup Preuß und Co. sind WM-Favoritinnen - Tränen-Abschied bei Bö

Der 31-jährige Bö will der Familie mehr Zeit widmen, seine Kinder Gustav und Sofia in Ruhe aufwachsen sehen. Am 23. März geht er bei seinem Heimspiel am Osloer Holmenkollen letztmalig an den Start. "Ich bin sehr motiviert, so gut wie möglich abzuschließen und Gelb zu verteidigen", sagte der Spitzenreiter im Gesamtweltcup. In Ruhpolding wurde er am Tag nach seiner Ankündigung Dritter im Massenstart und verpasste seinen 80. Weltcupsieg nur knapp.