Weil es in Grönland zwar ausreichend Schnee, aber keinen Schießstand gibt, trainieren die Slettemarks in Norwegen. Trotzdem seien sie in ihrer Heimat durchaus eine kleine Berühmtheit, obwohl viele Menschen aus Grönland gar nicht wissen, was für eine große Rolle Biathlon in vielen europäischen Ländern spielt, da die Rennen nicht im TV übertragen werden. Dafür seien die Dänen umso begeistertere Fans von ihm. Im nächsten Jahr will er es wieder zum Weltcup nach Oberhof schaffen – und dann auch in die Verfolgung. Die Aufmerksamkeit und die Unterstützung der Fans sind ihm sicher.