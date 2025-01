Biathlon-Weltcup: Oberhof wird zur Pilgerstätte

Egal ob in Ohrdruf, Steinbach-Hallenberg, Zella-Mehlis oder Suhl: Überall rollten am Samstagmorgen unzählige Autos mit Biathlon-Fans auf die Park & Ride-Plätze. Dann ging es in die Shuttle-Busse und ab nach Oberhof zu den Wettkämpfen am zuschauerträchtigsten Tag des viertägigen Weltcups am Rennsteig. „Wir sind schon seit einiger Zeit ausverkauft“, berichtete Bernd Wernicke, der Chef des Organisationskomitees. Heißt: Die Verfolgungsrennen der Frauen (12.30 Uhr) und Männer (14.45 Uhr) werden 20500 Anhänger des Wintersports live in der Arena am Rennsteig verfolgen.