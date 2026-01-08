Besser als an diesem Wochenende könne es für die Stadt am Rennsteig gar nicht laufen, sagt der Bürgermeister. Ein Blick aus seinem Bürofenster verrät auch, warum: Alles ist weiß. Frost, Schnee, Winter auf der Höh’ – „da gehen schöne Bilder um die Welt“, ist sich Daniel Fischer sicher. Und diese Bilder sind für ihn nicht mit barer Münze zu bezahlen. Denn sie erzählen eine wunderbare Geschichte: Die Geschichte von der romantischen Thüringer Wintersport-Stadt am Rennsteig, die quasi alles kann: Tourismus und Spitzensport, Urlaub und Erholung, regionaler Hotspot im kleinen Thüringen, und klingender Name in der weltweiten Fangemeinde vor allem der Biathleten.