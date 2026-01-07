Biathlon-Weltcup Oberhof: So wird der Besuch zum perfekten Wintererlebnis

 
  So wird der Besuch zum perfekten Wintererlebnis

Wenn vom 08. bis 11. Januar 2026 die weltbesten Biathletinnen und Biathleten nach Oberhof kommen, verwandelt sich die Rennsteigstadt wieder in ein Mekka für Wintersportfans. Der BMW IBU Weltcup Biathlon 2026 bietet an vier Wettkampftagen mit insgesamt sechs Rennen nicht nur hochklassigen Sport, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Gute Vorbereitung hilft, den Besuch in vollen Zügen zu genießen.

Entspannt ankommen, stressfrei feiern

Damit die Anreise der tausenden Fans reibungslos funktioniert, setzt der Veranstalter erneut auf ein bewährtes Park-&-Ride-System. Während der Wettkampftage bleibt Oberhof für den Individualverkehr gesperrt, stattdessen bringen kostenfreie Shuttlebusse die Fans von den umliegenden Parkplätzen in Ohrdruf, Steinbach-Hallenberg, Suhl und Zella-Mehlis/RABA direkt nach Oberhof. Auch zwischen dem Stadtzentrum und der ARENA am Rennsteig verkehren regelmäßig Busse – ideal für alle, die Sport und Abendprogramm auf dem Stadtplatz in Oberhof miteinander verbinden möchten. 

Stimmung von früh bis spät

Bereits vor den Rennen lohnt sich ein Besuch im Hüttendorf am Grenzadler. Hier treffen sich Fans aus aller Welt, wärmen sich mit Heißgetränken auf und genießen deftige Klassiker oder süße Schmankerl. Live-Musik von Mitchy und André, bekannt aus der TV-Show „The Voice of Germany“, und der Mountain Crew, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und After-
Race-Partys sorgen dafür, dass auch abseits der Loipe echte Weltcup-Atmosphäre herrscht.

In der ARENA am Rennsteig selbst garantieren erfahrene Stadionsprecher, Moderatoren und DJs beste Unterhaltung vor, zwischen und nach den Wettkämpfen. Direkt im Anschluss an jedes Rennen finden Flower-Zeremonien statt – echte Gänsehautmomente, wenn die Athletinnen und Athleten ihren Applaus vom Publikum erhalten.

Biathlon trifft Kultur

Ein besonderer Programmpunkt wartet bereits am 07. Januar 2026 um 17 Uhr auf die Fans: SPIEGEL-Bestsellerautor Taufig Khalil stellt im Haus des Gastes in Oberhof sein neues Buch „Bock auf Biathlon“ vor. Darin erzählt er 19 Geschichten über große Namen, besondere Momente und die Faszination dieses Sports. Die Lesung mit Talkrunde bietet Fans die Gelegenheit, Biathlon einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss lockt ab 19 Uhr die offizielle Eröffnungsfeier auf dem Stadtplatz, bei der die Athletinnen und Athleten der 27 gemeldeten Nationen willkommen geheißen werden. 

Wintermarkt, Siegerehrungen, Kur-Stadl

Auch das Stadtzentrum von Oberhof wird während des Weltcups zur Erlebniszone. Ein stimmungsvoller Wintermarkt mit regionalen Spezialitäten, Fanartikeln und Handwerk lädt von Mittwoch (07.01.2026) bis Samstag (10.01.2026), jeweils ab 16 Uhr, sowie am Sonntag (11.01.2026) ab 15 Uhr zum Bummeln ein. Abends sorgen emotionale Siegerehrungen und ausgelassene Partystimmung im Oberhofer Kur-Stadl dafür, dass der Biathlon-Tag einen würdigen Ausklang findet. 

Gut vorbereitet ins Weltcup-Wochenende

Warme Kleidung, etwas Zeit für Shuttlefahrten und ein Blick auf das Rahmenprogramm – mehr braucht es nicht für einen gelungenen Weltcup-Besuch. Alle wichtigen Informationen finden die Fans unter www.biathlon-oberhof.de 
 