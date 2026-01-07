Biathlon-Weltcup Oberhof: So wird der Besuch zum perfekten Wintererlebnis

Biathlon trifft Kultur

Ein besonderer Programmpunkt wartet bereits am 07. Januar 2026 um 17 Uhr auf die Fans: SPIEGEL-Bestsellerautor Taufig Khalil stellt im Haus des Gastes in Oberhof sein neues Buch „Bock auf Biathlon“ vor. Darin erzählt er 19 Geschichten über große Namen, besondere Momente und die Faszination dieses Sports. Die Lesung mit Talkrunde bietet Fans die Gelegenheit, Biathlon einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss lockt ab 19 Uhr die offizielle Eröffnungsfeier auf dem Stadtplatz, bei der die Athletinnen und Athleten der 27 gemeldeten Nationen willkommen geheißen werden.