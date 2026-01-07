Biathlon-Weltcup Oberhof: So wird der Besuch zum perfekten Wintererlebnis

Entspannt ankommen, stressfrei feiern
Damit die Anreise der tausenden Fans reibungslos funktioniert, setzt der Veranstalter erneut auf ein bewährtes Park-&-Ride-System. Während der Wettkampftage bleibt Oberhof für den Individualverkehr gesperrt, stattdessen bringen kostenfreie Shuttlebusse die Fans von den umliegenden Parkplätzen in Ohrdruf, Steinbach-Hallenberg, Suhl und Zella-Mehlis/RABA direkt nach Oberhof. Auch zwischen dem Stadtzentrum und der ARENA am Rennsteig verkehren regelmäßig Busse – ideal für alle, die Sport und Abendprogramm auf dem Stadtplatz in Oberhof miteinander verbinden möchten.