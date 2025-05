Zum 1. Juli dieses Jahres beginnt für die Biathlon-Tour ein neues Kapitel: Die Oberhofer Sport und Event GmbH, die für die Ausrichtung des Weltcups am Grenzadler verantwortlich zeichnet, wird Partner des weltweit größten Volksbiathlon-Events mit mehr als 100 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Schnupperschießen sowie rund 20 000 aktiven Wettkämpfern auf mehr als 250 Etappen seit 2015. Allein in der diesjährigen Saison sind 30 Etappen geplant, wobei Oberhof am 27. September Gastgeber der dritten Auflage des City-Biathlons sein wird.