Spaziergang durch die Stadt am frühen Nachmittag. Alles ist grau, verschneit, wirkt verschwommen und weich. Obwohl Tausende aus der ganzen Welt für das große sportliche Ereignis hierhergekommen sind, ist das Zentrum zu dieser Uhrzeit menschenleer. Am Mittwoch hatte die Eröffnungsfeier stattgefunden; seit Donnerstag ist der Autoverkehr reduziert. Die Angereisten befinden sich in der Arena, wo sie wie immer in Oberhof nicht nur die Sieger bejubeln.