Die beiden Weltcups in Hochfilzen und La Grand Bornand hatte Selina Grotian krankheitsbedingt verpasst, nun kehrt die Biathletin in Oberhof ins Weltcup-Team zurück. „Ich bin froh, dass ich in den vergangenen Wochen wieder gut trainieren konnte. Die Erkrankung hat letztlich etwas länger gedauert als zunächst gedacht oder erhofft. Inzwischen konnte ich jedoch wieder einen guten Formaufbau absolvieren, fühle mich aktuell gut und freue mich darauf, wieder an den Start zu gehen“, erklärte die 21-Jährige: „Für mich fühlt es sich aktuell wie ein zweiter Saisonbeginn an, gewissermaßen wie ein Neuanfang. Ich hoffe, dass alles gut hinhaut und ich einfach gute Rennen zeigen kann.“ Entgegen ihrer fünf Teamkolleginnen hat sie die Olympia-Norm für die Winterspiele im Februar noch nicht erfüllt.