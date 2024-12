Für die immer wieder von gesundheitlichen Problemen geplagte Preuß war es nach Rang drei im Massenstart von Kontiolahti bereits der zweite Podestplatz der noch jungen Saison. Ihren bisher einzigen Erfolg in der A-Liga hatte Preuß am 20. Januar 2019 beim Heim-Weltcup in Ruhpolding gefeiert.