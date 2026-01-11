Die deutschen Biathleten sind und bleiben eine Wundertüte. Wettet man keinen Pfifferling, holen sie Podestplätze. Setzt man auf sie, landen sie im Hinterfeld. Auch in Oberhof wechselten Licht und Schatten, glich der Weltcup einer Achterbahnfahrt. Stark dabei die beiden Podestplätze durch Philipp Nawrath und die Frauen-Staffel, ebenso der Auftritt des Männer-Quartetts am Sonntag. Am Ende entpuppte sich das letzte Biathlonfest im Januar im Thüringer Wald durchaus als Mutmacher für den nahen Saisonhöhepunkt, die in weniger als vier Wochen beginnenden Olympischen Winterspiele. Aber: Es mangelt an der gewünschten Konstanz.