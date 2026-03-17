Gleich mit acht Biathlon-Männern tritt der Deutsche Skiverband (DSV) am Wochenende beim Weltcup-Finale in Oslo an. Neu ins Team rücken der Oberhofer Simon Kaiser sowie die jüngeren Franz Schaser (SV Hermsdorf) und Elias Seidl (SC Ruhpolding). Das Trio hatte zum Saisonende im IBU-Cup verschiedene Podestplätze erreicht. Kaiser gehörte bereits zu Saisonbeginn zur Weltcup-Mannschaft, verpasste allerdings wegen seiner Schwächen im Schießen die Teilnahme an den Olympischen Spielen.