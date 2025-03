Biathlon Anfang März im Mittelgebirge in Mitteleuropa: Noch ist das Zukunftsmusik für Oberhof. Denn erst in zwei Jahren wird die Rennsteigstadt erstmals im Vorfrühling Weltcup-Gastgeber sein. Der Biathlon-Weltverband IBU hatte jüngst während der Weltmeisterschaften in der Schweiz den neuen Terminkalender von 2027 bis 2030 mit gleich mehreren Neuerungen und Änderungen verabschiedet. Selbst die sonst sehr seriöse Deutsche Presseagentur (dpa) titelte forsch: Kalender-Revolution im Biathlon.