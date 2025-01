Sportlich gibt es am Sonntag zwei Programmpunkte – das Single-Mixed-Rennen um 12.20 Uhr mit Selina Grotian und Justus Strelow, die für das deutsche Team an den Start gehen werden. Um 14.30 Uhr folgt zum Abschluss die Mixed-Staffel. Hier hat sich Bundestrainer Uros Velepec für Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath, Julia Tannheimer und Franziska Preuß entschieden. Die rund 20 000 Zuschauer und die Aktiven hoffen, endlich den Bann zu brechen und doch noch für einen deutschen Podestplatz zu sorgen. Die Sprint- und Verfolgungsrennen am Rennsteig waren aus deutscher Sicht am Donnerstag, Freitag und Samstag allenfalls durchwachsen verlaufen. Rang fünf in der Verfolgung von Selina Grotian war das beste Resultat.