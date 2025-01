Einschaltquoten: Die Wettkämpfe wurden vom ZDF übertragen. Den Sprint der Frauen am 9. Januar haben 2,6 Millionen Zuschauer (Quote 29,3 Prozent), den Sprint der Männer am 10. Januar 2,9 Millionen Zuschauer (Quote 31,4 Prozent) verfolgt. Bei den Wettkämpfen am 11. Januar schalteten 3,24 Millionen (Verfolgung Frauen) bzw. 3,81 Millionen (Verfolgung Männer) ein. Die Staffel-Rennen am Sonntag hatten die besten Quoten. Die Mixed-Staffel sahen 4,45 Millionen (33,6 Prozent), die Single Mixed 3,94 Millionen (32,7 Prozent).