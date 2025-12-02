Preuß in der Loipe nicht in Form

Der Auftakt war für Preuß am Wochenende schon nicht nach Wunsch verlaufen. Mit der Frauenstaffel hatte es beim überlegenen Sieg Frankreichs am Samstag nur zum elften Platz gereicht. Dabei leistete sich die Bayerin sogar eine Strafrunde und konnte ihr Team als Schlussläuferin nicht weiter nach vorn bringen. Auch im Einzel lief es am Schießstand ungewohnt schlecht - und ein Laufrückstand von 1:22 Minuten war ebenso zu viel. Insgesamt 21 Läuferinnen waren schneller als Preuß, die in der Vorsaison meist deutlich weiter vorn zu finden war.