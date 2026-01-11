Chance für Lokalmatador Lucas Fratzscher und David Zobel: In der Besetzung Justus Strelow, Fratzscher, Philipp Nawrath und David Zobel wird die deutsche Männer-Staffel am Sonntag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) beim Biathlon-Weltcup in Oberhof an den Start gehen. Zobel ersetzt dabei den etatmäßigen Schlussläufer Philipp Horn, der wegen Krankheit bereits auf die Verfolgung am Samstag verzichten musste.
Biathlon-Weltcup in Oberhof Zobel Schlussläufer der Männer-Staffel
Thomas Sprafke 11.01.2026 - 07:44 Uhr