Biathlon-Weltcup in Oberhof Kartenvorverkauf beginnt

Zeitgleich mit den Olympischen Winterspielen beginnt in Oberhof der Kartenvorverkauf für den Biathlon-Weltcup 2027, der erstmals erst im März ausgetragen wird.

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Kartenvorverkauf beginnt
1
Auch im nächsten Jahr gibt es wieder einen Biathlon-Weltcup in Oberhof. Foto: Martin Schutt/dpa

Während bei den Olympischen Winterspielen am Sonntag die Mixed-Staffel im Biathlon auf dem Programm steht, fällt in Oberhof der Startschuss für den Vorverkauf der Einzeltickets des Lavita IBU Weltcups 2027. Die Wettkämpfe finden vom 4. bis zum 7. März 2027 in der Arena am Grenzadler statt. „Im 35. Jahr des Weltcups schlagen wir ein neues Kapitel auf. Ein neues Datum, aber die gleiche besondere Wintersportatmosphäre: Oberhof steht auch Anfang März für Biathlon-Leidenschaft, Gänsehautmomente und volle Ränge“, sagte Weltcup-Chef Bernd Wernicke.

Der offizielle Vorverkauf für die Einzeltickets beginnt am 8. Februar 2026 um 10 Uhr. Tickets für die Arena am Rennsteig – Stehplätze der Kategorien 1 bis 3 sowie Sitzplätze – und für die Strecke sind den Angaben nach online im Ticketshop unter https://tickets.events-oberhof.de sowie vor Ort in der Oberhof Information (Crawinkler Straße 2, 98559 Oberhof) erhältlich. Dauerkarten für den Weltcup Biathlon 2027 waren bereits während des diesjährigen Weltcups im Januar sowie im Anschluss über den Ticketshop verfügbar. „Mehr als 2400 Fans haben sich ihre Dauerkarten für das Biathlon-Spektakel im kommenden Jahr bereits gesichert“, sagte Wernicke . Der Andrang auf die Einzeltickets sei erfahrungsgemäß noch einmal größer.

Sechs Wettkämpfe an vier Tagen sollen Hochspannung versprechen. Für Donnerstag, 4. März 2027 ist der Sprint der Männer, für Freitag, 5. März 2027 der Sprint der Frauen geplant. Am Samstag, 8. März 2027 steht die Verfolgung der Männer und der Frauen auf dem Programm. Am Sonntag, 7. März 2027 soll der Weltcup mit zwei Staffelwettbewerben zu Ende gehen. Die Wettkampfzeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, teilten die Organisatoren weiter mit.