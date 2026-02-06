Biathlon-Weltcup in Oberhof: Kartenvorverkauf beginnt

Während bei den Olympischen Winterspielen am Sonntag die Mixed-Staffel im Biathlon auf dem Programm steht, fällt in Oberhof der Startschuss für den Vorverkauf der Einzeltickets des Lavita IBU Weltcups 2027. Die Wettkämpfe finden vom 4. bis zum 7. März 2027 in der Arena am Grenzadler statt. „Im 35. Jahr des Weltcups schlagen wir ein neues Kapitel auf. Ein neues Datum, aber die gleiche besondere Wintersportatmosphäre: Oberhof steht auch Anfang März für Biathlon-Leidenschaft, Gänsehautmomente und volle Ränge“, sagte Weltcup-Chef Bernd Wernicke.