Biathlon-Weltcup in Oberhof: Kartenvorverkauf beginnt

Der offizielle Vorverkauf für die Einzeltickets beginnt am 8. Februar 2026 um 10 Uhr. Tickets für die Arena am Rennsteig – Stehplätze der Kategorien 1 bis 3 sowie Sitzplätze – und für die Strecke sind den Angaben nach online im Ticketshop unter https://tickets.events-oberhof.de sowie vor Ort in der Oberhof Information (Crawinkler Straße 2, 98559 Oberhof) erhältlich. Dauerkarten für den Weltcup Biathlon 2027 waren bereits während des diesjährigen Weltcups im Januar sowie im Anschluss über den Ticketshop verfügbar. „Mehr als 2400 Fans haben sich ihre Dauerkarten für das Biathlon-Spektakel im kommenden Jahr bereits gesichert“, sagte Wernicke . Der Andrang auf die Einzeltickets sei erfahrungsgemäß noch einmal größer.