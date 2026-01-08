Biathlet Philipp Nawrath hat am Donnerstag (8. Januar) zum Auftakt des Weltcups in Oberhof sein bisher bestes Ergebnis in dieser Saison erreicht. Mit Platz zwei hinter dem Italiener Tommaso Giacomel stand der 32-jährige Bayer erstmals in diesem Winter auf dem Podest. Ein Schießfehler verhinderte ein noch besseres Abschneiden. Im Vorjahr schaffte es Nawrath im Sprint gerade so in die Top 30. Warum klappte es nun so viel besser? Das fragten wir ihn nach dem 10-Kilometer-Sprintrennen.