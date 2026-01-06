Die Innere Medizin befasst sich mit einer ganzen Reihe von Problemen zwischen Hals und Gürtellinie. Es ist dann aber wohl bloßer Zufall, dass Peter Sendels große Tochter Gina ihre Zeit als Assistenzärztin erst im vorigen Oktober in genau dieser Abteilung im Meininger Klinikum begonnen hat. Der Papa dürfte also gut umsorgt sein, wenn der diesjährige Biathlon-Weltcup in Oberhof dann doch einmal auf Magen oder Pumpe schlagen sollte.