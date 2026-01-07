Philipp Horn hat Erfahrungen. Hier, daheim in Oberhof, aber auch mit Höhentraining. Wie in den vergangenen fünf Jahren nutzte der Lokalmatador die Feiertagspause und trainierte über Silvester in der Höhe in Livigno. „Viele haben mich schon gefragt, wie war der Urlaub? Nein, ich habe gut trainiert und viele Kilometer gesammelt“, betont der 31-Jährige und ergänzt: „Meine Frau Antonia war wieder dabei und hat beim Training durch das Schießglas geschaut.“ Während der Übungstage in Italien sei er stets im Austausch mit beiden Bundestrainern, Tobias Reiter und Jens Filbrich, gewesen.