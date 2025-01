Vor einem Jahr war noch der Biathlon-Rentner Benedikt Doll der umjubelte Sprintsieger am Rennsteig, diesmal blieben Strelow und Co. weit hinter den Erwartungen zurück. Beim Stehendanschlag habe er "die Nähmaschine bekommen", sagte Strelow über seine wackelnden Knie. "Das hatte ich so auch noch nicht. Das muss man besser im Griff haben, wenn man den Schießstand kennt", sagte der 28 Jahre alte Lokalmatador, der wie Philipp Horn, Danilo Riethmüller und Simon Kaiser in Oberhof am Stützpunkt trainiert.