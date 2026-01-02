Mit verändertem Aufgebot gehen die deutschen Biathleten beim Heim-Weltcup in Oberhof an den Start. Für das am 8. Januar beginnende Großereignis rücken Lokalmatador Lucas Fratzscher (Oberhof) und Johannes Kühn (Reit im Winkl) in die Männermannschaft. Dafür müssen Danilo Riethmüller und Simon Kaiser in den IBU-Cup. Das erklärte Co-Bundestrainer Jens Filbrich am Rande einer Pressekonferenz am Freitag in Oberhof. Philipp Horn, Justus Strelow, Philipp Nawrath und David Zobel sind weiter gesetzt. Bei den DSV-Herren haben bislang nur Horn, Strelow und Nawrath die Olympia-Qualifikation in der Tasche. „Ja, zwei Plätze sind für Olympia noch offen“, bestätigte Filbrich.