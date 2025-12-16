Die mobilen Tribünen stehen längst, die Besucher- und VIP-Zelte ebenso, selbst die Videowände sind bereits in Stellung. „Es läuft alles planmäßig“, sagt Bernd Wernicke, „bis Weihnachten werden rund 90 Prozent aufgebaut sein.“ Der Gesamtleiter des Oberhofer Biathlon-Weltcups kann dabei seit der Weltmeisterschaft 2023 auf ein eingespieltes Team bauen. Wernicke: „Die Struktur steht und funktioniert, sowohl auf der Ebene der Sachgebietsleiter und Helfer sowie im Hauptamt.“ Rund 700 Ehrenamtliche werden beim Biathlon-Großereignis vom 8. bis 11. Januar dabei sein, über 300 Helfer eine Woche später bei der direkt anschließenden Oberhofer Weltcup-Trilogie mit Rennrodeln, Nordischer Kombination und Langlauf.