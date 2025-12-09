Biathlon-Weltcup: Für ein Duo wird die Zeit knapp

Ein Start der am Coronavirus erkrankten Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß und der ebenfalls gesundheitlich angeschlagenen Selina Grotian beim zweiten Saison-Weltcup in Hochfilzen ist fraglich. Zwar soll das Duo in dieser Woche ins österreichische Pillerseetal reisen. „Die endgültige Entscheidung fällt allerdings erst in den kommenden ein bis zwei Tagen, da beide bekanntlich in Östersund erkrankt sind und wir aktuell noch nicht zu hundert Prozent sagen können, ob es reichen wird“, berichtete Sportdirektor Felix Bitterling.