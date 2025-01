Biathlon-Weltcup: Es gibt schon Tickets für 2026

Alle Biathlon-Fans, die in den kommenden Tagen den Weltcup in Oberhof besuchen, können sich bereits jetzt Eintrittskarten für das Spektakel der Skijäger im nächsten Jahr sichern. Am sogenannten Clearing Container direkt hinter dem Haupteingang der Arena werden während der vier Wettkampftage (Donnerstag bis Sonntag) Dauerkarten für 2026 angeboten – und dies mit einer Ermäßigung von zehn Prozent auf den Normalpreis. „Die Fans sind unsere Stimmungsgaranten. Sie halten uns seit Jahren die Treue, was wir mit dem Rabatt gerne belohnen wollen“, sagt Bernd Wernicke, Chef des Organisationskomitees, zum vergünstigten Angebot.